Жозе больше полугода находится не у дел.

Фото: EPE/UPG Жозе Моуриньо

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прослезился в интервью, говоря о своем потенциальном возвращении в большой футбол.

"Я просто наслаждался этим. Все продолжалось в режиме нон-стоп до недавнего времени. Сейчас все прекратилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю по нему", – сказал прослезившийся 56-летний португальский специалист.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) 17 августа 2019 г.

Напомним, Моуриньо работал с "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и МЮ.

Лишь с последним Жозе не выиграл национальное первенство.