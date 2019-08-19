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Моуриньо прослезился, разговаривая о возвращении к тренерской работе

Жозе больше полугода находится не у дел.

Жозе Моуриньо
Фото: EPE/UPG
Жозе Моуриньо
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прослезился в интервью, говоря о своем потенциальном возвращении в большой футбол.

"Я просто наслаждался этим. Все продолжалось в режиме нон-стоп до недавнего времени. Сейчас все прекратилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю по нему", – сказал прослезившийся 56-летний португальский специалист.

С момента увольнения Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" прошло 8 месяцев: Жозе покинул "Олд Траффорд" в декабре 2018-го после поражения от "Ливерпуля" (1:3).

Напомним, Моуриньо работал с "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и МЮ.

Лишь с последним Жозе не выиграл национальное первенство.

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