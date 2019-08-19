"Я просто наслаждался этим. Все продолжалось в режиме нон-стоп до недавнего времени. Сейчас все прекратилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю по нему", – сказал прослезившийся 56-летний португальский специалист.
С момента увольнения Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" прошло 8 месяцев: Жозе покинул "Олд Траффорд" в декабре 2018-го после поражения от "Ливерпуля" (1:3).
José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA— Polo Maruwa (@elchaupo) 17 августа 2019 г.
Напомним, Моуриньо работал с "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и МЮ.
Лишь с последним Жозе не выиграл национальное первенство.