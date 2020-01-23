Лидеры "Тоттенхэма" считают методы тренировок Моуриньо "устаревшими"

Среди игроков "Тоттенхэм Хотспур" растет недовольство главным тренером Жозе Моуриньо, сообщает The Sun.
Некоторые из ведущих футболистов "Тоттенхэма" разочарованы игрой, которую ставит португальский специалист, и тренировками под его руководством.
В частности, игроки недовольны тактикой ведения игры, которую насаждает новый коуч, где предпочтение отдается длинным передачам.
Кроме того, в команде занятия считают устаревшими и слишком примитивными в сравнении с работой, которая проделывалась при предыдущем наставнике - Маурисио Почеттино.
Добавим, что, выиграв вчера матч у "Норвича" (2:1) в рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" догнал в турнирной таблице предыдущий клуб Моуриньо – "Манчестер Юнайтед", с которым и делит 5-е место.