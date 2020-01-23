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Лидеры "Тоттенхэма" считают методы тренировок Моуриньо "устаревшими"

Не всем по душе новый стиль руководства командой.

Лидеры "Тоттенхэма" считают методы тренировок Моуриньо "устаревшими"
Жозе Моуриньо и Деле Алли
Фото: EPA/UPG

Среди игроков "Тоттенхэм Хотспур" растет недовольство главным тренером Жозе Моуриньо, сообщает The Sun.

Некоторые из ведущих футболистов "Тоттенхэма" разочарованы игрой, которую ставит португальский специалист, и тренировками под его руководством.

В частности, игроки недовольны тактикой ведения игры, которую насаждает новый коуч, где предпочтение отдается длинным передачам.

Кроме того, в команде занятия считают устаревшими и слишком примитивными в сравнении с работой, которая проделывалась при предыдущем наставнике - Маурисио Почеттино.

Добавим, что, выиграв вчера матч у "Норвича" (2:1) в рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" догнал в турнирной таблице предыдущий клуб Моуриньо – "Манчестер Юнайтед", с которым и делит 5-е место.

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