"Развод" по-украински
"Развод" по-украински
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Беларусь нашла замену российской нефти
Беларусь нашла замену российской нефти
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
ГлавнаяСпорт

Хавбек "Манчестер Сити" стал "королем" Английской Премьер-Лиги по ассистам

Кевин Де Брёйне отдал 15-ю результативную передачу в сезоне.

Хавбек "Манчестер Сити" стал "королем" Английской Премьер-Лиги по ассистам
Кевин Де Брёйне
Фото: EPA/UPG

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги чемпион страны – "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу в Шеффилде над "Юнайтед" – 1:0.

Единственный мяч в матче провел Серхио Агуэро.

Голевую передачу на аргентинского легионера "горожан"сделал Кевин Де Брёйне - это уже 15-й ассист бельгийца в этом сезоне.

Тем самым, хавбек "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ - Де Брёйне стал первым игроком в истории Лиги, который отдает минимум 15 передач в трех сезонах подряд.

В прошлом сезоне Кевин сделал 16 результативных пасов, в позапрошлом – 18.

Добавим, что в матче на "Брэмолл Лейн" впервые в чемпионате после своей травмы вышел в старте "горожан" Александ Зинченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также