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Команда вырвала ничью в безумном матче Английской Премьер-Лиги, забив 2 гола на 94-й и 95-й минутах

Игроки "Ньюкасла" проявили футбольный героизм.

Команда вырвала ничью в безумном матче Английской Премьер-Лиги, забив 2 гола на 94-й и 95-й минутах
Ньюкасл
Фото: EPA/UPG

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги в Ливерпуле на "Гудисон Парк" "Эвертон" принимал "Ньюкасл".

К 94-й минуте хозяева комфортно выигрывали с преимуществом в 2 мяча – 2:0.

Однако затем на подопечных Карло Анчелотти нашло какое-то затмение – "ириски" за две оставшиеся до конца поединка минуты умудрились пропустить дважды – 2:2.

Примечательно, что автором дубля стал игрок, который незадолго до это вышел на замену - Флориан Лежен.

Причем, во втором случае с результативным ударом француза, арбитру поединка Саймону Хуперу из Уилтшира даже пришлось прибегнуть к помощи системы автоматического определения голов Hawk-Eye (ястребиный глаз).

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