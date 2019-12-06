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"Ньюкасл" выиграл матч АПЛ со счетом 2:0, нанеся всего 2 удара по воротам и владея мячом всего 26% времени

Феноменальная "производительность труда".

"Ньюкасл" выиграл матч АПЛ со счетом 2:0, нанеся всего 2 удара по воротам и владея мячом всего 26% времени
Стив Брюс может быть доволен своими подопечными
Фото: EPA/UPG

"Ньюкасл", словно продолжая героическую поступь 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором они сыграли вничью с чемпионом – "Манчестер Сити" (2:2), в туре 15-м "завалил" на выезде "Шеффилд Юнайтед" – 2:0.

Матч был отмечен забавным, но только не для болельщиков "Шеффилда", эпизодом.

На 71-й минуте, при счете 1:0, хавбек гостей Джонджо Шелви с центра поля убежал с мячом на рандеву с голкипером. При этом лайнсмен "зажег" флажок. Игроки "Шеффилда" покорно остановились, но рефери Стюарт Атвелл проявил редкую в таких случаях выдержку, свистка не дал и матч не остановил. Шелви спокойно "выкатился" на ворота и мимо стоячего вратаря запустил мяч в ворота – 2:0?

И только после завершения эпизода арбитр обратился за помощью к VAR, который и определил, что лайнсмен ошибся и что гол забит правильно.

Обзор матча "Шеффилд" – "Ньюкасл" – на официальном сайте "сорок".

Добавим, что гости победили при невероятно низком проценте владения мячом, который составил всего 26,6%.

В текущем сезоне только 3 победы в чемпионате Англии были добыты при проценте владения менее тридцати. И две из них – на счету подопечных Стива Брюса.

Отметим, что в августе "Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" (1:0), имея всего 19.8% владения.

Кроме того, "Ньюкасл" пробил в створ ворот "Шеффилда" всего дважды и оба удара были результативными – 100% реализация.

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