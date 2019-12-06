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Ломаченко признан лучшим боксером года, а его отец лучшим тренером по версии WBO

Стопроцентный успех украинца в текущем году: два боя – дополнительно два титула.

Василий Ломаченко и чемпион мира в легчайшей весовой категории по версиям WBA и IBF Наоя Иноуэ
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Василий Ломаченко и чемпион мира в легчайшей весовой категории по версиям WBA и IBF Наоя Иноуэ

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Награждение состоялось в Токио на Конвенции WBO. Видео опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.

Кроме того, отец и тренер боксера - Анатолий Ломаченко, его менеджер - Эгис Климас и промоутер - Боб Арум стали лучшими в своих номинациях.

Обладатели всех наград:

  • Боксер года - Василий Ломаченко
  • Боксер года среди женщин - Аманда Серрано
  • Наиболее последовательный и прочный чемпион - Теренс Кроуфорд
  • Специальная награда за более чем пять защит - Касеи Танака
  • Менеджер года - Эгис Климас
  • Тренер года - Анатолий Ломаченко
  • Промоутер года - Боб Арум
  • Бой года - Энтони Джошуа против Энди Руиса
  • Невероятное достижение - Наоя Иноуэ
  • Невероятное достижение - Вильфредо Мендес 

В 2019 году наш соотечественник провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу и защитил два своих титула чемпиона по версиям WBA и WBO, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла и завоевал третий титул по версии WBC.

В 2020 году Ломаченко может стать абсолютным чемпионом мира, если выиграет чемпионский титул IBF в поединке против победителя боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

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