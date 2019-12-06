Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Награждение состоялось в Токио на Конвенции WBO. Видео опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.
Кроме того, отец и тренер боксера - Анатолий Ломаченко, его менеджер - Эгис Климас и промоутер - Боб Арум стали лучшими в своих номинациях.
Обладатели всех наград:
- Боксер года - Василий Ломаченко
- Боксер года среди женщин - Аманда Серрано
- Наиболее последовательный и прочный чемпион - Теренс Кроуфорд
- Специальная награда за более чем пять защит - Касеи Танака
- Менеджер года - Эгис Климас
- Тренер года - Анатолий Ломаченко
- Промоутер года - Боб Арум
- Бой года - Энтони Джошуа против Энди Руиса
- Невероятное достижение - Наоя Иноуэ
- Невероятное достижение - Вильфредо Мендес
В 2019 году наш соотечественник провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу и защитил два своих титула чемпиона по версиям WBA и WBO, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла и завоевал третий титул по версии WBC.
В 2020 году Ломаченко может стать абсолютным чемпионом мира, если выиграет чемпионский титул IBF в поединке против победителя боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.