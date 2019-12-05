Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
О чем думают жители крымского полуострова
О чем думают жители крымского полуострова
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
ГлавнаяСпорт

ПСЖ готов продать "Реалу" Мбаппе, но при одном условии

Парижане хотят включить в сделку Винисиуса.

ПСЖ готов продать "Реалу" Мбаппе, но при одном условии
Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор
Фото: AS.com

"Пари Сен-Жермен" готов рассмотреть предложения "Реала" по трансферу форварда Килиана Мбаппе только при одном условии.

Парижане рассчитывают, что "бланкос" включат своего форварда Винисиуса Жуниора в любое предложение по Мбаппе, сообщает As.com.

Ориентировочная стоимость 19-летнего бразильца оценивается в 70 млн евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Отметим, что интерес к 20-летнему французу также проявляет туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне на счету Килиана 11 голов и 4 ассиста в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с парижанами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также