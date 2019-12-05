ПСЖ готов продать "Реалу" Мбаппе, но при одном условии

"Пари Сен-Жермен" готов рассмотреть предложения "Реала" по трансферу форварда Килиана Мбаппе только при одном условии.
Парижане рассчитывают, что "бланкос" включат своего форварда Винисиуса Жуниора в любое предложение по Мбаппе, сообщает As.com.
Ориентировочная стоимость 19-летнего бразильца оценивается в 70 млн евро.
Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года.
Отметим, что интерес к 20-летнему французу также проявляет туринский "Ювентус".
В нынешнем сезоне на счету Килиана 11 голов и 4 ассиста в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с парижанами.