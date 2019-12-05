ПСЖ готов продать "Реалу" Мбаппе, но при одном условии

"Пари Сен-Жермен" готов рассмотреть предложения "Реала" по трансферу форварда Килиана Мбаппе только при одном условии.

Парижане рассчитывают, что "бланкос" включат своего форварда Винисиуса Жуниора в любое предложение по Мбаппе, сообщает As.com.

Ориентировочная стоимость 19-летнего бразильца оценивается в 70 млн евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Отметим, что интерес к 20-летнему французу также проявляет туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне на счету Килиана 11 голов и 4 ассиста в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с парижанами.