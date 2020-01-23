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"Барселона" готовит громкий трансфер лидера лондонского "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг на пороге перехода в Ла Лигу.

"Барселона" готовит громкий трансфер лидера лондонского "Арсенала"
Пьер-Эмерик Обамеянг
Фото: EFE

Лидер атак лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может стать игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

Руководство "блаугранас" видит в 30-летнем габонце замену травмированному Луису Суаресу.

При этом Обамеянг уже дал свое согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера, отмечает издание.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел за "канониров" 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил 14 мячей и сделал 2 ассиста.

Напомним, в конце сентября Обамеянг повторил клубный рекорд "Арсенала" в Английской Премьер-Лиге.

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