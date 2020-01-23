"Барселона" готовит громкий трансфер лидера лондонского "Арсенала"

Лидер атак лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может стать игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

Руководство "блаугранас" видит в 30-летнем габонце замену травмированному Луису Суаресу.

При этом Обамеянг уже дал свое согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера, отмечает издание.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел за "канониров" 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил 14 мячей и сделал 2 ассиста.

Напомним, в конце сентября Обамеянг повторил клубный рекорд "Арсенала" в Английской Премьер-Лиге.