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Украинский фристайлист пробился на пьедестал на зимних юношеских Олимпийских играх-2020

Орест Коваленко завоевал "бронзу".

Украинский фристайлист пробился на пьедестал на зимних юношеских Олимпийских играх-2020
Орест Коваленко
Фото: НОК

18-летний украинский фристайлист Орест Коваленко на зимних юношеских Олимпийских играх-2020, которые проходят в швейцарской Лозанне, завоевал бронзовую медаль в биг-эйре.

Орест занял пятое место после квалификации, но в финале сумел пробиться в тройку призеров. По сумме двух лучших из трех финальных прыжков Коваленко набрал 179,50 баллов, что принесло ему "бронзу".

Отметим, что для украинцев это четвертая медаль на Олимпиаде.

Но, в отличие от хоккеистов и фигуристов, завоевывавших свои награды в составе интернациональных команд, Коваленко добыл личную медаль.

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