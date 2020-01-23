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Одна из сильнейших украинских прыгуний в высоту дисквалифицирована за допинг

Екатерина Табашник дисквалифицирована на полтора года.

Одна из сильнейших украинских прыгуний в высоту дисквалифицирована за допинг
Катерина Табашник
Фото: facebook

Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга, сообщает Athletics Integrity Unit.

В допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид.

Все результаты украинки, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.

В 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в 2019 году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место.

Личный рекорд харьковчанки – 1,96 м.

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