Одна из сильнейших украинских прыгуний в высоту дисквалифицирована за допинг

Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга, сообщает Athletics Integrity Unit.
В допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид.
Все результаты украинки, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.
В 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в 2019 году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место.
Личный рекорд харьковчанки – 1,96 м.