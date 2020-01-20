В спорте назревает очередной антидопинговый скандал: UKAD не намерен отдавать WADA пробы сэра Мо Фараха

В Британии не намерены отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара

Антидопинговое управление Великобритании (UKAD) готово противостоять любым попыткам Всемирного антидопингового агентства (WADA) конфисковать хранящиеся пробы мочи и крови сэра Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных его бывшим тренером Альберто Салазаром, сообщает championat.com, ссылаясь на The Telegraph.

Экс-наставник Фараха был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил.

Глава UKAD Николь Сапстед заявила, что не отдаст образцы, хранящиеся для повторного тестирования в будущем, если не будет "достоверных доказательств", свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества.

Кроме того, UKAD отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на 4-летнюю дисквалификацию.

В UKAD заявили, что повторное тестирование может привести к ухудшению образцов, которые хранятся до 10 лет для тестирования с использованием новых методов. Сапстед абсолютно уверена, что допинг-пробы являются собственностью взявшей их лаборатории.

Отметим, Салазар был тренером Фараха с 2011 по 2017 год.

Напомним, британский легкоатлет сомалийского происхождения Фарах является 4-кратным олимпийским чемпионом 2012 и 2016 годов, 6-кратным чемпионом мира и 7-кратным чемпионом Европы в беге на длинные дистанции