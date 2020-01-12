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Единственная иранская олимпийская медалистка эмигрировала

Кимия Ализаде в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро.

Единственная иранская олимпийская медалистка эмигрировала
Кимия Ализаде
Фото: instagram.com/kimiya.alizade

Единственная в истории спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо.

О своем решении она сообщила в инстаграме.

"С чего мне начать – с приветствия, с прощания или с соболезнований?" - с таких слов начинается ее запись.

Ализаде называет себя "одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране". По ее словам, она не была свободна, представляя Иран на международной арене: "Я всегда должна была повторять те слова, которые мне указывали, и носить ту одежду, которую мне приказывали. Мы лишь инструменты. Только наши медали ценятся, потому что их можно использовать в политических целях".

По словам Ализаде, она хочет счастливо жить в безопасности и заниматься тхэквондо. "Я не хочу сидеть за столом с ложью, фальшью и несправедливостью", - пишет спортсменка, отмечая, что решение было "более тяжелым, чем победа на Олимпиаде".

Неясно, где именно теперь будет жить спортсменка и под каким флагом она будет выступать. Ранее сообщалось, что она тренируется в Нидерландах.

Слухи об эмиграции Ализаде появились несколько дней назад. Теперь их подтвердила сама спортсменка.

Напомним, 11 января жители Тегерана вышли на антиправительственный протест из-за сбитого украинского самолета, которого военные по ошибке приняли за крылатую ракету. На митинге звучали лозунги против властей Ирана. 

Акции протеста в стране, которые подавляются властями, продолжаются все последние годы, то затухая, то вспыхивая с новой силой. Протестующие недовольны как падением уровня жизни, так и политической системой исламской республики, в том числе ограничением прав женщин.

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