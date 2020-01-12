Розбір польотів
Розбір польотів
В центре Киева обокрали певицу MARUV
В центре Киева обокрали певицу MARUV
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
В Карпатах пострадали трое лыжников, у 18-летней девушки случился сердечный приступ
В Карпатах пострадали трое лыжников, у 18-летней девушки случился сердечный приступ
Жители Тегерана вышли на протест из-за сбитого украинского самолета
Жители Тегерана вышли на протест из-за сбитого украинского самолета
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Признание Ирана и советский хребет
Признание Ирана и советский хребет
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
ГлавнаяМир

Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении королевских полномочий. 

Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
Елизавета ІІ

Британская королева Елизавета II созвала специальное совещание, на котором должна решиться судьба ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые решили отказаться от исполнения королевских обязанностей, пишет BBC.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили, что планируют разделять свое время между Великобританией и Северной Америкой, а также что будут зарабатывать самостоятельно.

Как ожидается, в переговорах в Сандрингемском дворце примут участие Елизавета II, принц Чарльз, его сыновья принц Уильям и принц Гарри, а также жена последнего Меган Маркл, которая находится в Канаде и присоединится к беседе по телефону.

BBC пишет, что пока рано говорить о том, что на встрече будет принято окончательное решение. Издание предполагает, что самым сложным будет вопрос финансов. 

Герцог и герцогиня Сассекские заявляли, что намерены стать финансово независимыми. Но журналисты отмечают, что намерение супругов жить в Северной Америке неминуемо повлечет вопросы налогового характера. Кроме того, сообщается, что Букингемский дворец, скорее всего, захочет подписать соглашение, чтобы не дать принцу Гарри и его жене монетизировать их статус членов королевской семьи. СМИ уже обсуждают, что Сассекские несколько месяцев назад зарегистрировали торговую марку Sussex Royal.

Британская пресса также отмечает, что королевская семья была оскорблена заявлением Сассекских, которые не обсуждали свои планы с королевой и буквально поставили ее перед фактом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также