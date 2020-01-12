На фоне кризиса из-за убийства журналистки на Мальте избрали нового премьера

Правящая партия Мальты определилась с выбором преемника премьер-министра Джозефа Муската, покидающего свой пост на фоне расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. Мальтийское правительство возглавит юрист Роберт Абела. Об этом пишет Немецкая волна.

Мускат поздравил Абелу, пояснив, что официально передаст ему полномочия 13 января.

42-летний Абела избрали главой Лейбористской партии Мальты. Так как она обладает большинством в однопалатном парламенте страны, Абела автоматически станет премьер-министром. Его отец Джордж Абела ранее занимал пост президента страны, но сам юрист пришел в политику относительно недавно - в 2017 году, когда был избран депутатом. Он участвовал в заседаниях кабинета министров в качестве советника Муската.

Напомним, в начале декабря Мускат объявил, что покинет пост премьера Мальты в январе 2020 года. В тот же день в столице страны Валетте состоялась очередная массовая акция протеста, участники которой обвиняли правительство в коррупции, требовали отставки премьера и справедливого расследования гибели журналистки Дафне Каруаны Галиции. В конце ноября ушел в отставку глава администрации премьера Кит Шембри, имя которого упоминалось в СМИ в связи с расследованием. Но его фоне также покинул свою должность министр туризма Конрад Мицци, а глава Минэкономики Кристиан Кардона заявил, что слагает с себя полномочия на время разбирательства.

Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ею автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес. Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера республики.