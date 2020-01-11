Парламент Ирана 12 января проведет экстренное заседание из-за крушения самолета МАУ

На заседании также обсудят гибель генерала Сулеймани и атаки по военным базам США в Ираке.

Парламент Ирана 12 января проведет экстренное непубличное заседание, посвященное обстоятельствам крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом заявил в субботу официальный представитель руководства Меджлиса Асадулла Аббаси, передает IRIB.

"Завтра утром Меджлис в присутствии командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) [Хосейна Салами] проведет заседание для рассмотрения последних событий", - говорится в сообщении.

Аббаси добавил, что "в ходе этого непубличного мероприятия будут обсуждаться гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани, атаки [иранских ВС] по военным базам США в Ираке, а также крушение украинского самолета".

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран же сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. Президент США, в свою очередь, заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране. После чего Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года.

8 января Тегеран запустил более десяти баллистических ракет с иранской территории в направлении как минимум двух военных баз в Ираке, на которых размещаются военнослужащие США. После атаки США запретили все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирана и Ирака, а также над водами Персидского и Оманского залива.