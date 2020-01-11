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Умер Султан Омана Кабус бен Саид

Имя преемника в течение трех дней должны назвать члены правящей семьи.

Умер Султан Омана Кабус бен Саид
Кабус бен Саид
Фото: wikipedia.org

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид после тяжелой болезни скончался в возрасте 79 лет в пятницу, 10 января. Как сообщалось, монарх страдал от рака.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать общественные учреждения, а также частные организации.

У Аль Саида не было детей ,он также публично не оглашал имени своего преемника. В соответствии с законодательством, имя наследника трона в течение трех дней должны назвать члены правящей семьи.

Если им не удастся прийти к единому мнению, комитет военных чиновников, представителей Верховного суда и глав обеих палат Совета Омана передаст власть человеку, указанному в письме султана.

Кабус бен Саид Аль Саид родился в ноябре 1940 года, учился в Королевской военной академии в Великобритании, затем служил в пехоте британской армии. Он пришел к власти в результате государственного переворота в июле 1970 года, свергнув собственного отца.

Султан проводил масштабные реформы, существенно изменившие Оман, но правозащитники критиковали его за отсутствие в стране свободы мнений и заключение под стражу несогласных с властями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой и у него запланированы встречи на высшем уровне.

Позже Офис президента сообщил, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Также Зеленский встречался с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Из-за крушения украинского самолета МАУ в Иране, президент был вынужден прервать поездку.

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