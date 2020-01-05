​Зеленский в Омане встретился с главой МИД

Президент улетел из Украины не только для отдыха.

Президент Владимир Зеленский во время своей рождественской поездки в Оман встретился с министром иностранных дел этой страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча касалась укрепления отношений между Украиной и Оманом, в частности торговых. В 2019 году товарооборот Украины и Омана вырос на 10% до 80 млн долларов.

Зеленский сообщил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана в таких перспективных отраслях, как энергетика, тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина и туризм.

Напомним, что Зеленский встречал Новый год в Карпатах.

5 января стало известно, что он находится в Омане. Этот визит не был анонсирован, и в соцсетях его сразу стали сравнивать с поездкой Петра Порошенко на Мальдивы в 2018 году.