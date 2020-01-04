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Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству

Объекты внесены в Госреестр недвижимого имущества.

Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству

Помещение на территории областного спорткомплекса "Металлист" в Харькове и тренировочную базу в пос. Высокий, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, вернули в собственность государства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

По данным ОГА, регистрация помещений по ул. Плехановской, 65, где располагается стадион, завершена, объекты внесены в Госреестр недвижимого имущества.

"Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - сообщили в ОГА.

Напомним, по распоряжению Кабинета министров Украины от 11 апреля 2018 г. имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавались в сферу управления облгосадминистрации.

В конце 2019 глава ХОГА Алексей Кучер сообщил, что часть помещений стадиона "Металлист", часть детской футбольной академии "Металлиста", тренировочная база в пос. Высокий и другие объекты, конфискованные у Курченко, не были приняты в управление Харьковской ОГА. По словам Кучера, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.

По данным ГПУ, бизнесмен из окружения президента беглого Виктора Януковича Сергей Курченко является активным участником преступной организации, которая нанесла государству ущерб на сумму более 14 млрд гривен. Курченко с февраля 2014 скрывается в России.

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