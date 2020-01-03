В Кабмине назвали вероятную дату принятия земельной реформы

Законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения может быть проголосован в Верховной Раде в первый пленарный день 14 января.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия", - написал он в фейсбуке вечером 3 января.

Также чиновник отметил, что к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово "референдум" в таблице изменений встречается 4178 раз.

По его словам, все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. Рассмотрение в зале предлагается сделать за 119 статьей регламента Верховной Рады.

Ранее сегодня на сайте парламента обнародовано заключение Аграрного комитета и сравнительная таблица поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению.

Напомним, что в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября.

Согласно опросу, проведенному Институтом Горшенина, 47,4% украинцев выступают против запуска рынка земли для граждан Украины и украинских компаний, 86,1% - для иностранцев.