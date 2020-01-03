ВАКС заочно арестовал бывшего вице-премьера Арбузова

Следствие по его делу завершилось в январе 2019 года.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

"Сегодня, 3 января, следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск, мера пресечения ему была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на более мягкую меру.

В ВАКС напомнили, что Арбузов подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, Сергей Арбузов - бывший глава НБУ (2010-2012), бывший первый вице-премьер-министр (2012-2014) и бывший исполняющий обязанности премьер-министра (с 28 января по 27 февраля 2014 года). После Революции достоинства Арбузов бежал из Украины.

Следствие по делу Арбузова завершилось 17 января 2019 года. Ему инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Национального банка Украины на 220 млн гривен. Арбузова также подозревают в соучастии в завладении средствами "Черноморнефтегаза" при закупке "вышек Бойко", он проходит по делу о невыполнении условий приватизации "Укртелекома".