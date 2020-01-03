​КИУ назвал страны, в которые украинские депутаты чаще всего ездят за опытом

Комитет избирателей Украины проанализировал, в какие страны чаще всего ездят депутаты Верховной рады за опытом.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

Отмечается, что Комитет проанализировал персональный и количественный состав депутатской группы по межпарламентским связям с зарубежными странами, а именнно - в группы каких стран чаще всего записываются нардепы. Всего в Раде действует 47 различных групп (каждая группа - отдельная страна).

Самыми популярными направлениями для межпарламентских связей являются США, Канада и Великобритания. В США входят 176 народных депутатов, Канады - 144, Великобритании - 135. Также популярными направлениями являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция и Литва.

Также одним из лидеров по количеству депутатов является межпарламентская группа связей с Объединенными Арабскими Эмиратами, в состав которой входит 118 парламентариев. Также популярным направлением является Япония, которая насчитывает 117 нардепов. Кроме того, в перечне экзотических стран - Куба (48 депутатов), Сингапур (48), Республика Корея (41), Саудовская Аравия (21) и Монако (17).

"Институт депутатской группы по межпарламентским связям часто используется народными депутатами как разновидность политического туризма. Ведь благодаря принадлежности к определенной группе народный депутат имеет возможность посетить ту или иную страну. Поэтому неудивительно, что в перечне самых популярных направлений является не только стали парламентские демократии, но и достаточно экзотические страны вроде Монако, ОАЭ, Японии, Кубы или Сингапура", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

При этом он отметил, что практическая ценность некоторых таких визитов часто сомнительна.

"Ведь сложно понять, какие именно элементы парламентаризма этих государств могли бы быть использованы в условиях Украины. Например, 21 депутат входит в группу межпарламентских связей с Саудовской Аравией. При том, что Саудовская Аравия - это абсолютная монархия во главе с королем, которая имеет слабый парламент без серьезных полномочий. Еще 17 депутатов входят в группу связей с Княжеством Монако, в парламенте которого вообще работает только 24 депутата. Похожая ситуация с ОАЭ, где роль парламента также далека от украинских реалий. Понять, как подобные примеры могут быть использованы в работе Верховной Рады Украины действительно сложно", - добавил Кошель.