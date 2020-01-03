После назначения члены ЦИК действуют независимо, - Диденко

После назначение члены Центральной избирательной комиссии обязаны соблюдать внепартийную позицию. Об этом в интервью LB.ua заявил глава ЦИК Олег Диденко.

"Это несколько упрощенный подход - оценивать ЦИК, исходя из критерия, от которых субъектов представленные кандидатуры в ЦИК. Не следует забывать, что после того, как члены ЦИК назначены на должности, они действуют независимо, исключительно на основании закона. И обязаны соблюдать внепартийную позицию", - сказал он.

Как отметил Диденко, "если будет установлено, что член ЦИК подыгрывает той или иной политической силе с определенных корыстных побуждений - это фактически будет означать нарушение присяги, следствие которого - прекращение полномочий члена ЦИК".

"По любому вопросу, которое рассматривает комиссия может найтись недовольна сторона, особенно если речь идет о правовом споре. Когда есть две заинтересованные стороны, то одна из них в любом случае останется неудовлетворенной принятым решением. И самое легкое, что можно сделать: сказать, что члены комиссии - предвзяты. Поэтому это - очень упрощенный подход - расценивать членов комиссии по принадлежности к субъектам представления. Это достаточно устоявшееся мнение, хотя и часто несправедлива", - добавил он.

Напомним, 4 октября главой Центральной избирательной комиссии избран Олег Диденко.

Он стал членом ЦИК в 2014 году. В 2018 году Диденко был одним из двух членов ЦИК, которые сохранили должности при переизбрании комиссии, и продолжил работу под председательством Татьяны Слипачук.

13 сентября был уволен с должности вместе с другими членами ЦИК, но уже 4 октября его переназначили по квоте "Слуги народа".