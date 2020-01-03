В США обнародовали новые детали о роли Трампа в заморозке военной помощи Украине

Американская общественная организация Just Security заявила, что ей удалось получить доступ к межведомственной переписке о заморозке военной помощи Украине.

Об этом говорится на ее сайте.

В декабре 2019 года некоммерческая организация Center for Public Integrity первой опубликовала около 300 страниц документов, связанных с заморозкой, но большое количество текста там было закрашено. Представители Just Security изучили эти документы без редакторских правок.

Как сообщает "Голос Америки", из обмена сообщениями следует, что решение задержать средства шло лично от президента Дональда Трампа. Руководители Пентагона, Совета по национальной безопасности и Государственного департамента пытались его убедить разрешить использовать деньги, которые Конгресс выделил Украине.

Трамп заинтересовался военной помощью Украине 19 июня, после того как об этом написала Washington Examiner. Пентагон подготовил ему детальную справку.

25 июля сотрудник административно-бюджетного управления Майк Даффи связался с представителями Пентагона и поручил заморозить выделение средств Украине для проведения дополнительной проверки. Заморозка должна была продлиться до 5 августа, но потом ее несколько раз продлевали.

28 августа информация о заморозке стала публичной благодаря статье в Politico.

Через день - после встречи министра обороны и госсекретаря с Трампом - Даффи написал и.о. контролера Элейн Маккаскер: "Четкое указание от президента держать заморозку".

В переписке также отмечается, что Пентагон опасался, что вину за заморозку потом переложат на военных.

Так и произошло. В одном из писем Даффи пишет Маккаскер: "Президент хотел пересмотра политики, чтобы определить самое лучшее использование этих средств. ОМВ [Административно-бюджетное управление] разработал примечание, которое предоставляет полномочия Минобороны осуществить эти необходимые шаги, чтобы выделить деньги. Вы эти шаги не сделали вопреки указаниям ОМВ, и это было ваше решение не двигаться".

Маккаскер ответила: "Вы это серьезно? У меня нет слов".

11 сентября Даффи сообщил, что деньги можно тратить. Причину снятия заморозки он пояснить не смог.

До 1 октября, конца бюджетного года, Пентагон успел предоставить Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных в оборонный бюджет. Остальная сумма была передана в последующие недели благодаря дополнительному положению в бюджетной резолюции.