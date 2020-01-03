Пресс-секретарь Зеленского рассказала об основных достижениях на должности

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о своих главных достижениях, а также о трех профессиональных правилах, которые выработала за время пребывания в должности.

"Сегодня 7 месяцев, как я на этой должности, а в этом месяце исполняется три года, как попала в коммуникации. Делюсь тремя правилами, которые выработала за это время",- написала Мендель в фейсбуке.

Первое правило, по словам Мендель, заключается в том, что "месседж без контекста не имеет значения". "Какие бы месседжи не хотел донести спикер, пока он не создаст контекста для интервьюеров, все сказанное им может быть поставлено в контекст понимания ситуации интервьюерами. Одним словом, я понимаю не то, что ты говоришь, а то, что я слышу. Вот почему интервью - один из самых сложных жанров", - пояснила пресс-секретарь.

Второе правило - это отсутствие оправданий. "Не надо оправдываться. В каждой ситуации должен быть четко взвешенный предел: где заканчивается объяснение позиции, а начинается оправдание. Оправдание ставит сразу в проигрышную позицию, ведь спикер как бы уже признает вину за собой"... - отметила пресс-секретарь.

И третье правило - в том, что "если нет идеи, лидера, события, не будет и качественной коммуникации"."Не пытайтесь коммуницировать хлам. Это нивелирует идею и качественных коммуникаций, и высокого профессионализма, и смысла жизни. Коммуникация хлама или пустоты - это обман. А никто из нас не хочет посвятить жизнь обману", - считает она.

Среди главных достижений Мендель тометила первый профайл Владимира Зеленского в The New Yorker и первую обложку Time с ним. "Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского", - отметила Мендель.

Напомним, Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

СNN отмечал, что Мендель могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в The New York Times во время конкурса на должность.