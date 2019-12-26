Арахамия считает, что нардепы должны получать от 70 до 100 тыс. грн зарплаты

В тоже время он сомневается, что депутат имеет право получать высокую зарплату, если народ живет бедно.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата нардепов Верховной Рады должна быть от 70 до 100 тыс. грн, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем ранее. Об этом он рассказал журналу "Новое время".

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - сказал Арахамия в комментарии журналу НВ.

Несмотря на это, Арахамия считает депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - добавил Арахамия.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата в 29 тыс. гривен, и он уволится, если ее не увеличат минимум до 80 тыс. грн.

После этого, он сообщил, что недавно получил пенсию США, которая накопилась в связи с предыдущей работой. "Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят", - добавил министр.