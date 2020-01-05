Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину

Дейнеко заверил, что президент Украины не может влиять на вопросы пограничного контроля.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не мог повлиять на решение пограничной службы относительно пропуска певца Dr.Alban на территорию страны. Об этом он написал на своей странице в фейсбук в воскресенье, 5 января.

"Государственную границу он [Dr.Alban] пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев", - написал Дейнеко.

При этом он подчеркнул, что вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины и на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины.

Дейнеко добавил, что отказать иностранцам в пересечении границы могут через поручение от правоохранительных органов, однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены на территорию Украины.

Напомним, в воскресенье разгорелся скандал вокруг визита Dr. Alban в Украину. Шведский певец, которому был запрещен въезд после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу "Вечерний квартал" в Киеве. Певец заявил, что это стало возможным после "вмешательства президента" Владимира Зеленского.