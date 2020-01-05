23 украинских сайта в Крыму заблокированы

В Крыму 9 провайдеров полностью блокируют 23 украинских сайта и две социальные сети в девяти населенных пунктах. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что мониторинг был проведен в ноябре-декабре 2019 года.

Проверку доступности сайтов провели с помощью сетей девяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ по меньшей мере к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Левый берег, Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Зеркало недели, Стрічка, сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения "Крымская Солидарность". Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у одного провайдера из 9.

При этом, всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403".

Правозащитники отмечают, что власти России в Крыму стремятся к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды.

"Таким образом, крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей полуострова", - говорят правозащитники, призывая прекратить ограничение доступа к медиа.

В апреле 2019 года сообщалось, что оккупанты в Крыму полностью блокируют 12 украинских сайтов. 28 сайтов были заблокированы частично. В марте Роскомнадзор заказал разработку системы контроля за блокировкой сайтов.

Напомним, Минкульт намерен в феврале 2020 года запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий. Новости на новом канале возглавила шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная.