В деле об убийстве 26-летнего парня в Каховке назначили повторную экспертизу

В деле об убийстве 26-летнего парня в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, передает Громадське.

"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. Мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за их проведением", - рассказал Вербицкий.

По его словам, повторную экспертизу тела погибшего в понедельник проведет комиссия из трех человек. К ней также допустят представителей родственников погибшего.

"Поскольку у потерпевших есть вопросы и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, которая ответит на противоречивые вопросы, в частности, из скольких видов оружия были выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято", - отметил полицейский.

Тем временем под райотделом Каховской полиции в воскресенье продолжается акция протеста. Люди на некоторое время перекрыли дорогу возле райотдела, требуя объективного расследования. Накануне вечером здание полиции штурмовали - его забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

Фото: http://most.ks.ua/

Фото: http://most.ks.ua/

Фото: http://most.ks.ua/

Напомним, массовые акции протеста начались в Каховке 4 января, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя.

1 января 29-летний мужчина выстрелил в бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина. Нападавшего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин умер 3 января. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала дело в "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку, по словам врачей, на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции.