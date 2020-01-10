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Боевиков "ДНР" во главе с главарем банды "Пятнашка" назвали участниками "переворота" в Абхазии

"Абхаз" участвовал в войне против Украины в 2014-2016 годах.

Боевиков "ДНР" во главе с главарем банды "Пятнашка" назвали участниками "переворота" в Абхазии
Абхаз в Сухуми, 9 января 2019 года
Фото: ekhokavkaza.com

Администрация так называемого "президента" Абхазии Рауля Хаджимбы обвинила в попытке переворота украинцев из "ДНР".

Об этом пишет "Интерфакс".

Чиновники оккупационной администрации Абхазии изучают обстоятельства появления и пребывания этих лиц в регионе.

По данным "Эхо Кавказа", одним из организаторов митинга 8-9 января, который привел к захвату администрации Хаджимбы, был Ахра Авидзба, он же "Абхаз", воевавший против Украины в составе банды "Пятнашка" (15-я интернациональная бригада "ДНР").

Авидзба появился на Донбассе летом 2014 года и до 2016 года командовал "Пятнашкой", удостоившись звания "героя ДНР".

Авидзба в комментарии российскому агентству ТАСС говорил, что акция в Сухуми также связана в том числе с тем, что сотрудник охраны Хаджимбы оказался одним из трех задержанных по подозрению в громком убийстве, совершенном в ноябре 2019 года. Тогда неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо", в результате чего были убиты два криминальных авторитета (один из них - брат "Абхаза"), а также получила смертельное ранение официантка.

Напомним, что под давлением протестующих "парламент" Абхазии потребовал от Хаджимбы уйти в отставку. Тот отказался, но выразил готовность к переговорам.

Территория Абхазии и Цхинвальского региона официально объявлены в Грузии оккупированными после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала независимость этих грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Другие государства, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, независимость этих регионов не признают.

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