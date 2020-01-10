Глава Управления гражданской авиации Ирана заявил, что черные ящики покажут истинную причину катастрофы самолета МАУ

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что истинную причину катастрофы самолета МАУ под Тегераном покажут данные черных ящиков. Об этом пишет CNN.
Он подчеркнул, что информация о том, что в борт попала ракета, не должна считаться действительной до анализа бортовых самописцев.
Абедзаде подтвердил официальную позицию Ирана о том, что самолет не был сбит ракетой. Он добавил, что Иран пригласил всех международных партнеров поучаствовать в расследовании, что, по его мнению, свидетельствует о готовности государства к прозрачному расследованию.
Напомним, вначале о том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что версия попадания ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.