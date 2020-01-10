Иран призвал Канаду передать информацию о возможном поражении украинского самолета ракетой

Версию о сбивании самолета МАУ иранскими силами ПВО поддержал также премьер Британии.

Иран призвал Канаду поделиться информацией о причинах крушения украинского самолета после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявило наличии разведданных, указывающих на то, что в самолет был сбит иранской ракетой.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает Reuters.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране", - цитирует Аббаса Мусави государственное информационное агентство IRNA.

Ранее источники Newsweek из Пентагона и разведки заявили, что Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ. Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали CNN и CBS News.

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности такой версии.

В ходе брифинга 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо , ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку, заявил, что пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Тегерана был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Также возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО возле Тегерана, допустил премьер Британии Борис Джонсон.

Также в сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.

Напомним, точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, среди которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.