В Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных, - университет Сиднея

Эта цифра включает млекопитающих, птиц и рептилий и не включает беспозвоночных.

В результате лесных пожаров в Австралии, начавшихся в октябре, погибло более миллиарда животных. Об этом сообщили ученые из университета Сиднея.

По данным профессора факультета естественных наук Криса Дикмана, только в штате Новый Южный Уэльс погибло около 800 миллионов представителей дикой природы.

Ученый уверен, что беда ускорит процесс вымирания видов. Животные, которым удалось спастись от огня, не смогут выжить, вернувшись на пожарище, поскольку там нет ресурсов, пояснил он.

Другие станут жертвами хищников. Шансы выживания малы даже для тех птиц или животных, которые смогут переместиться в незатронутые пожарами районы, поскольку не смогут успешно конкурировать с животными, уже живущими там.

Цифры, приведенные профессором Дикманом, основаны на отчете Всемирного фонда природы (WWF) за 2007 год о воздействии расчистки земель для австралийской дикой природы в Новом Южном Уэльсе.

Для расчета воздействия расчистки земель для животных, авторы этого отчета получили оценки плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в штате Новый Южный Уэльс, после чего умножили оценки плотности на площади растительности, утвержденные для расчистки.

Оценки плотности были получены из исследований этих групп животных в Новом Южном Уэльсе и из исследований, проведенных в других частях Австралии в местах обитания, подобных Новому Южному Уэльсу.

Отмечается, что авторы преднамеренно использовали "очень консервативные" оценки в своих расчетах. Вероятно, истинная смертность может быть значительно выше.

Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий. При этом не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

Роме того, согласно сообщению Университета Сиднея за последние 200 лет в Австралии вымерли около 34 видов и подвидов млекопитающих. Ученые отметили, что это самый высокий показатель потерь среди всех регионов мира.

Напомним, лесные пожары начались на востоке Австралии в октябре. За последние месяцы выгорело около пяти миллионов гектаров леса.

Ране сообщалось, что тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают представители коренных народов, поскольку стада верблюдов пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды.

В связи с этим, десятки жителей Сомали опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике.