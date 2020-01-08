2019 стал самым жарким в истории Европы

2019 был вторым самым жарким годом на планете с начала метеорологических исследований. Такие данные обнародовала в среду, 8 января, организация Евросоюза Copernicus, которая занимается исследованием климатических изменений на планете. По ее данным, среднегодовая температура в прошлом году была лишь на 0,04 градуса ниже, чем в рекордном для планеты 2016 году, передает DW.

При этом в Европе 2019-й был самым горячим годом в истории метеоисследований. Каждое отдельное время года было жарче, чем в прошлом, отметили в Copernicus. Например, средняя температура в декабре была на 3,2 градуса выше среднестатистических показателей в период с 1981 по 2010 года.

Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 также была столь велика, как никогда до этого. "Все это, несомненно, сигналы тревоги", - заявил руководитель Copernicus Жан-Ноэль Тепо.

Напомним, в июле 2019 от жары страдал ряд западных стран, например Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды. В этих странах были установлены температурные рекорды. Ученые связывают жару в Европе с глобальным потеплением.

Кроме того, в августе сокрушительные пожары произошли в лесах Амазонии в Бразилии, а с сентября они бушуют в Австралии, где выгорело 8 млн гектаров, погибли сотни тысяч животных. Распространению огня в Австралии способствуют высокая температура и сильный ветер. Экологи также считают катастрофические пожары следствием глобального потепления.

Напомним, 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура в столице на протяжении года превысила норму на 2,9 градуса.