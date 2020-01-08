Пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из Бен-Гуриона в Кигали, был задержан из-за технической неисправности.

Об этом сообщает издание "Вести.Израиль".

По данным радиостанции "Решет бет", у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter фото и видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) January 8, 2020

На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

Напомним, утром 8 января самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни.