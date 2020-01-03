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Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"

Президент Кипра назвал соглашение "историческим".

Греция, Кипр и Израиль подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed.

Соглашение было подписано 2 января в Афинах, сообщает Cyprus Mail.

Документ подписали министры энергетики трех стран: Греции Костис Хадзидакис, Кипра - Йоргос Лаккотрипис, Израиля - Юваль Штайниц. На церемонии присутствовали премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля - Биньямин Нетаньяху, а также президент Кипра Никос Анастасиадис.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис

заявил, что это был важный день, когда был подписан "важнейший энергетический проект". По его словам, это стало результатом сотрудничества в области энергетики.

Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал соглашение "историческим" и заявил, что оно закладывает основу для реального взаимодействия.

"На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно в том, что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона", - сказал он.

Газопровод EastMed будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию и далее в Италию. Его протяженность составит 1,9 тысячи километров.

Инвестиции в строительство оценивают в 6 млрд евро, мощность проекта составит 10 млрд кубометров газа в год с возможным увеличением до 20 млрд кубометров ежегодно. Проект может стать альтернативой "Северному потоку-2" по поставке газа в Европу.

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