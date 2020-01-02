Хорватия намерена возобновить переговоры о членстве Албании и Северной Македонии в ЕС

Хорватия, которая накануне впервые возглавила Европейский Союз, будет работать над возобновлением переговоров о членстве в Европейском союзе Албании и Северной Македонии.

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает Радио Свобода.

"Мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть проблемы и разблокировать процесс", - подчеркнул Пленкович.

Напомним, в октябре главы государств и правительств стран-членов Евросоюза не смогли достичь единства в вопросе начала переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. Во время саммита ЕС против начала переговорного процесса с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Также в течение шестичасовой дискуссии возражения относительно начала переговоров именно с Албанией выразили Нидерланды и Дания.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 страна изменила свое название на Северная Македония.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала страну за медленную и неэффективную судебную систему и коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней.

Хорватия, которая стала членом ЕС в 2013 году, была последней страной, которая вступила в блок. Она граничит с тремя другими странами Западных Балкан, подавших заявку на членство - Боснией, Черногорией и Сербией.

Правительство Хорватии указало расширение ЕС одной из приоритетных задач председательства в союзе.