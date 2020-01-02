Российские каналы отключили счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина в YouTube

Российские государственные каналы "Россия 24" и "Первый канал" отключили комментарии и скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина на YouTube, пишет Meduza.

Авторизованные пользователи могут поставить лайк или дизлайк под этим видео, но статистика отображаться не будет. По состоянию на 14:30 2 января, видео "Первого канала" посмотрели более 106 000 пользователей, а "Россия 24" – более 2,7 млн.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Отмечается, что новогоднюю речь Путина без возможности комментировать также опубликовал телеканал НТВ. Однако под ним оставили счетчик лайков и лизлайков. Видео собрало более 600 000 просмотров, 43 000 дизлайков и всего 9800 лайков.

Фото: Скриншот

Журналисты Meduza добавили, что под опубликованными на YouTube поздравлениями Путина с наступлением 2019 года вначале была возможность оставлять комментарии и лайки, но ее потом отключили.

Напомним, телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали новогоднее поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко вместо ролика, записанного нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Теленакал "Эспрессо" показал поздравление Порошенко после обращения главы государства.