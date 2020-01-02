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В Турции задержали семерых человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии в Ливан

Четверо из задержанных - пилоты.

В Турции задержали семерых человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии в Ливан
Карлос Гон
Фото: Asahi

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования побега экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул.

Об этом сообщает в четверг газета Daily Sabah со ссылкой на турецкое МВД.

Отмечается, что четверо задержанных - пилоты.

Ранее также стало известно, что японская прокуратура провела обыск в доме Гона в Токио.

Напомним, 31 декабря Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в Ливан. По его словам, он уехал, так как считает японскую судебную систему несправедливой и хочет избежать политического преследования.

По данным СМИ, Гон отправился в столицу Ливана Бейрут не напрямую, а через Стамбул. Официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был. Адвокаты утверждают, что все его паспорта находятся у них. В то же время, по данным японских СМИ, у Гона есть два паспорта Франции.

Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам Гон все обвинения отрицает. Его должны были судить в апреле 2020 года.

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