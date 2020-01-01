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Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО

VJTF созданы в 2014 в ответ на оккупацию Крыма Россией.

Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО
Фото: EPA/UPG

С 1 января и в течение всего 2020 года Польша возглавляет командование силами очень высокой готовности НАТО, созданные в 2014 году в ответ на оккупацию Крыма Россией.

Об этом сообщает Укринформ.

"Совместное Оперативные силы очень высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) - это значительный вклад в нашу общую оборону и сильная презентация возможностей Польши. Эти силы можно немедленно размещать в целях обороны любого союзнического государства перед любой угрозой", - заявил по этому поводу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Силах очень высокой готовности НАТО будет служить 6 тыс. военнослужащих, в том числе 3 тыс. - из Польши. Кроме польских подразделений, в VJTF примут участие подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании. США будут поддерживать эти Силы воздушным компонентом и другими боевыми средствами.

Оперативные силы очень высокой готовности НАТО состоят из сухопутного, морского и воздушного компонентов, а также специальных сил и являются частью 40-тысячного контингента Сил реагирования Североатлантического альянса.

В прошлом году командование этих сил возглавляла Германия.

VJTF были созданы в ответ на оккупацию Крыма Россией в 2014 году. Военнослужащие, делегированные в состав этих сил на основе ротации государствами-членами, должны быть способны в течение 48-72 часов попасть с места своей дислокации в любое место, где необходимо их присутствие.

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