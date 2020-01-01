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​В немецком зоопарке сгорел обезьянник, погибли около 30 животных

Причиной пожара могли стать воздушные фонарики.

В ночь на 1 января в немецком городе Крефельд сгорел обезьянник. В результате происшествия погибли около 30 животных.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

Associated Press уточняет, что погибли пять орангутанов, две гориллы, шимпанзе и несколько мартышек, а также птицы и летучие мыши. Двух шимпанзе спасли пожарные, они получили ожоги, но находятся в стабильном состоянии.

Пресс-служба зоопарка сообщила, что в огне погибли все животные, находившиеся в обезьяннике. Уцелел расположенный неподалеку "Сад горилл" и обитающее там семейство Кидого.

Пожар начался вскоре после полуночи, причина его пока не известна. По предварительной информации, к возгоранию могли привести воздушные фонарики, запускавшиеся в рамках празднования Нового года.

Из-за случившейся трагедии работа зоопарка приостановлена.

Зоопарк в Крефельде был открыт в 1975 году, его ежегодно посещают около 400 тысяч человек.

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