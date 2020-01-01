В ночь на 1 января в немецком городе Крефельд сгорел обезьянник. В результате происшествия погибли около 30 животных.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

Germany: Fire kills all animals inside monkey sanctuary at Krefeld Zoohttps://t.co/vzbLus7Y8S Terrible News.Maybe it’s time to rethink about using fireworks for parties.They are killing animals, starting fires and it’s all for people’s entertainment. Well, it’s not entertaining pic.twitter.com/rfgbiDc9st — Geoffrey Christian (@geoff_wiv_a_g) January 1, 2020

Associated Press уточняет, что погибли пять орангутанов, две гориллы, шимпанзе и несколько мартышек, а также птицы и летучие мыши. Двух шимпанзе спасли пожарные, они получили ожоги, но находятся в стабильном состоянии.

Пресс-служба зоопарка сообщила, что в огне погибли все животные, находившиеся в обезьяннике. Уцелел расположенный неподалеку "Сад горилл" и обитающее там семейство Кидого.

Пожар начался вскоре после полуночи, причина его пока не известна. По предварительной информации, к возгоранию могли привести воздушные фонарики, запускавшиеся в рамках празднования Нового года.

Из-за случившейся трагедии работа зоопарка приостановлена.

Зоопарк в Крефельде был открыт в 1975 году, его ежегодно посещают около 400 тысяч человек.