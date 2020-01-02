Нидерланды отказались от названия Голландия

С 1 января компании, власти, вузы и СМИ будут использовать только название "Нидерланды".

С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слова Голландия для названия государства.

Об этом сообщает радиостанция NOS.

Отмечается, что с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды".

Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, подчеркнули в Министерстве иностранных дел страны.

Северная и Южная Голландия - это лишь две из двенадцати провинций Нидерландов, они расположены на западном побережье страны. Здесь расположены крупнейшие города Нидерландов Амстердам, Роттердам и Гаага. С Х по ХVI век Голландия была единым политическим объединением.

К ХVII веку она был доминирующей частью тогдашней Голландской республики. Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что означает низкие страны, возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

Напомним, что в 2016 году власти Чешской Республики утвердили второе официальное название страны - Чехия (на английском языке Czechia).