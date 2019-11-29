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Дело о крушении MH17 частично передано в суд в Гааге

Среди обвиняемых - трое россиян и украинец.

Дело о крушении MH17 частично передано в суд в Гааге
Фото: EPA/UPG

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 году над Украиной "Боинге 777" передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Об этом 29 ноября журналистам заявила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает DW.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", который летел рейсомMH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек, находившихся на борту самолета, большинство было гражданами Нидерландов.

Место проведения процесса в силу публичного интереса перенесено из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол.

Среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.

Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции, которая будет организована на сайте courtmh17.com.

Международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из России, а после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН-17, он снова вернулся на территорию РФ.

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