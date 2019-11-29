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Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство

Также они объединят социальную, политическую и экономическую сферы. 

Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Фото: EPA/UPG

Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство. Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко, передает Reformation слова белорусского посла в России Владимира Семашко. 

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил он.

По словам Семашко, ныне идет работа над дорожными картами по интеграции в Союзное государство. 20 из 31 "карты" уже согласованы, все остальные должны быть готовы в срок до одной недели. 

Напомним, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств. 

Ранее агентство Bloomberg писало, что Путин ищет пути для обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с Беларусью.

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