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Столтенберг: НАТО усматривает в России стратегический вызов

Генсек Альянса подчеркнул, что агрессия РФ станет одной из тем саммита. 

Столтенберг: НАТО усматривает в России стратегический вызов
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усматривает в действиях России стратегический вызов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе накануне саммита НАТО, пишет "Укринформ".

"Мы сейчас не видим никакой немедленной угрозы со стороны России против любой из стран НАТО. Но что мы видим - это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая активно инвестирует в новые современные военные мощности, включая ядерные силы. Мы видим Россию, которая нарушает основоположное для контроля над оружием соглашение - Договор о ракетах малой и средней дальности, которая разворачивает ракеты, способные достичь городов Европы и которые могут нести ядерное оружие", - отметил генсек НАТО.

Также Столтенберг заявил, что они видят Россию, которая ведет агрессивные действия против своих соседей, включая Грузию, Украину и Молдову. Он подчеркнул, что реагирование на агрессию России станет одной из тем, которая будет обсуждаться на саммите. 

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общим врагом Североатлантического альянса является "терроризм", а не Россия. Также он призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.

Помимо этого, Макрон заявил, что европейские страны-члены НАТО должны принять участие в переговорах с Россией и США по новому договору о ядерном разоружении.

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