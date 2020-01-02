Парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию

Парламент Турции в четверг проголосовал за отправку войск в Ливию для поддержки Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сараджем.

Как сообщает "Анадолу", за это решение проголосовали 325 депутатов из числа правящей Партии справедливости и развития (AK) и ультраправой Партии националистического движения (MHP). Оппозиционные партии дали 184 голоса "против".

"Если продвижение так называемой "Ливийской национальной армии" не будет остановлено и если столкновения перейдут в полномасштабную гражданскую войну, интересы Турции как в бассейне Средиземного моря, так и на севере Африки серьезно пострадают", - говорится в принятом постановлении.

"Ливийскую национальную армию" возглавляет генерал Халифа Хафтар, который был сподвижником убитого в 2011 году правителя Ливии Муамара Каддафи. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

После свержения Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране. Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи.

В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Саражда.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль значительную часть территории страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.