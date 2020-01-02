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Хиллари Клинтон стала ректором одного из старейших университетов Великобритании

Американский политик получила почетную докторскую степень от королевы в октябре 2018 года.

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон 1 января назначена почетным ректором Королевского университета в Белфасте (Северная Ирландия).

Фото: twitter.com/QUBelfast

Пресс-служба Queen's University of Belfast сообщает, что Клинтон будет находится на этом посту в течение пяти лет. Ее избрали за значительный вклад в развитие Северной Ирландии.

"Клинтон, получившая почетную докторскую степень от королевы в октябре 2018 года, станет 11-м ректором университета - и первой женщиной на этой должности", - говорится в сообщении.

В обязанности почетного ректора входит председательство на церемониях вручения дипломов, представление интересов королевы в качестве посла и консультирование руководства университета.

Queen's University of Belfast - один из старейших университетов Великобритании.

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