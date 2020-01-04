Дуда отказался от участия в памятных мероприятиях о жертвах Холокоста из-за присутствия Путина, - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль для участия в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января.

По информации издания Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Газета пишет, что решение об отказе Дуды приезжать в Иерусалим было принято 27 декабря, когда в президентском дворце состоялась встреча на высшем уровне для обсуждения способов реагирования на заявления России.

Также проблема заключается в "отсутствии необходимого фона" для выступлений президента Польши, поскольку основными докладчиками на пятом форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме должны стать президенты России и Израиля — Владимир Путин и Реувен Ривлин, говорится в материале.

Кроме того, в качестве еще одной проблемы для визита Дуды в Израиль издание называет то, что памятные мероприятия в музее Яд ва-Шем организованы при участии главы израильского МИДа Исраэля Каца, процитировавшего в феврале прошлого года в интервью телеканалу i24 News слова бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Шамира о том, что "поляки впитывают антисемитизм с молоком матери".

Тогда на фоне заявлений Каца премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не будет участвовать в саммите "Вышеградской четверки" в Иерусалиме. Впоследствии саммит отменили.