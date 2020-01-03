В китайском Ухане десятки человек заболели вирусной пневмонией

В городе Ухань в центральном Китае десятки человек заболели вирусной пневмонией, а местные медики все еще не могут установить точно, с чем связана эта вспышка болезни, пишет ВВС Украина.

В общем пока подтвердили 44 случая заболевания, 11 из которых имеют статус "трудных". Сингапур и Гонконг в связи с этим ввели дополнительные меры контроля для туристов.

Параллельно в интернете распространяются опасения, что этот вирус может быть связан с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС или SARS). В 2002-2003 эта потенциально смертельная болезнь, которая возникла в Китае, унесла жизни около 700 человек в разных странах.

Нынешнюю вспышку пневмонии в Ухане в соцсетях уже сравнивают с ТОРС. Однако местная полиция заявила, что приняла санкции в отношении восьми человек, которые "публиковали или распространяли лживую информацию без проверки". Между тем медики проверяют истинные причины появления вирусной пневмонии.

Комиссия в Ухане уже сообщила, что ей уже удалось вычеркнуть несколько потенциальных возбудителей нынешней вспышки - в частности, по словам китайских медиков, это точно не птичий грипп. Однако среди определенных инфекций пока нет ТОРС.

Комиссия также утверждает, что болезнь не передается от человека к человеку. Во Всемирной организации по охране здоровья также заявили, что следят за вспышкой и находятся на связи с китайскими властями.