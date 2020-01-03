ООН призывает мир не допустить еще одной войны в Персидском заливе

"Это тот момент, когда лидеры должны показать максимальную сдержанность".

Организация Объединенных Наций подчеркивает, что ситуация в районе Персидского заливе требует предельной аккуратности, чтобы не допустить еще одной региональной войны.

Об этом заявил в эфире телеканал CNN представитель генсека ООН Фархана Хака, передает "Интерфакс-Украина".

"Это тот момент, когда лидеры должны показать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.

"Генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерриш, - ред.) последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил Хак.

Напомним, сегодня стало известно, что в иракском Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли восемь человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа. По информации Пентагона, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Отношения между Ираном и Штатами ухудшились в конце 2019 года, когда 27 декабря по американской военнойбазе США в Ираке был нанесен авиаудар, в результат чего погиб военный. Во время ответной атаки погибли 25 боевиков, затем члены проиранской военной групировки штурмовали посольство Штатов в Багдаде.