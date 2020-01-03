В Беларуси закрылась спичечная фабрика, проработавшая 127 лет

С нового года в белорусском Пинске закрылось производство спичек. Сотрудников перевели на другие участки холдинга "Пинскдрев".

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на управление экономики местного горисполкома.

"Увы, спички изживают себя как товар. Сама фабрика не закрыта, ее перепрофилируют под производство стульев. Работники перераспределены в структуре холдинга «Пинскдрев», ни одного человека на улицу не выставили", - рассказал начальник управления экономики Иван Богданович.

По его словам, новое место получили около 300 работников спичечной фабрики. Когда здесь появится новое производство, пока точно не известно.

Спичечная фабрика в Пинске работала с 1892 года.

Напомним, в 2013 году украинское госпредприятие "Ровенская спичечная фабрика" было признано банкротом. Сообщалось, что государство фактически не имело отношения к производству на фабрике с середины 2000-х, когда ее имущество из-за образовавшихся долгов было передано частной фирме "Украинская спичечная фабрика".

В 2010 году против ГП "Ровенская спичечная фабрика" было возбуждено дело о банкротстве. Уже тогда на предприятии числилось только два сотрудника - директор и бухгалтер.